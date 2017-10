CCOO CONSIDERA INSUFICIENTE LA NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS

CCOO consideró este viernes que la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, que ya está en vigor, es insuficiente pese al “pequeño avance” que suponen las nuevas medidas introducidas.



En un comunicado, el sindicato lamentó que “no se haya aprovechado esta oportunidad para resolver los principales problemas” del colectivo de autónomos y criticó que en la tramitación en el Senado, el Gobierno “ha usado su mayoría absoluta para no aceptar las enmiendas” presentadas.

CCOO señaló que hay algunos puntos “positivos” en la nueva ley como la bonificación del 100% de la jubilación cuando contraten al menos a una persona, la tarifa plana de 50 euros para las mujeres que vuelven tras la baja de maternidad o la deducción en los gastos de manutención.

Sin embargo, observó que “no mejora la situación de los trabajadores económicamente dependientes (trade)” y a su juicio, resulta “imprescindible” avanzar legislativamente sobre sus condiciones y reforzar la actuación de la Inspección de trabajo.

CCOO también subrayó que no se incluye la cotización vinculada a los ingresos reales, como sucede con el resto de trabajadores, una cuestión “de gran importancia” para la supervivencia de los que tienen bajos ingresos y para el cálculo de la base de cotización de cara a la pensión de jubilación, y tampoco se mejora el acceso a la prestación por cese de actividad.

Asimismo, el sindicato destacó que algunas bonificaciones en cotizaciones continúan estando a cargo de la Seguridad Social y no de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y que la ampliación de la tarifa plana supondrá un coste de 1.000 millones de euros anuales con cargo a los PGE, mientras que si se vincularan las cotizaciones a los ingresos reales “la tarifa plana no sería necesaria”.

Por ello, el sindicato incidió en que “los esfuerzos deberían centrarse en la reforma del Régimen Estatal de Trabajadores Autónomos (RETA)” que se acomete en la subcomisión parlamentaria creada para ello.

