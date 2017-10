CATALUÑA. VODAFONE ESPAÑA ASEGURA QUE EL GRUPO NO LE HA PREGUNTADO SOBRE LA SITUACIÓN EN CATALUÑA

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, aseguró este jueves que el Grupo Vodafone no se ha puesto en contacto con él para conocer cuál es la situación de la compañía en Cataluña o la de sus clientes.

Así lo afirmó hoy tras la presentación del nuevo reposicionamiento global de la marca, aunque sí reconoció que “estamos siguiéndolo con atención”, porque “Cataluña no es un tema menor”.

En este sentido, indicó que su única preocupación es “seguir cuidando de nuestros clientes, también de Cataluña, y hacer lo posible para que sea impecable el servicio”.

Sobre si el grupo ha preguntado cuál era la situación en Cataluña, Coimbra confirmó que “no ha habido conversaciones con el grupo sobre este tema”, y añadió que “simplemente mantengo informado a mi grupo, pero es información que está dentro de la información normal que compartimos sobre el grupo, sobre el país o sobre clientes".

NO PELIGRA EL MWC

Respecto a la posibilidad de tomar alguna medida sobre el Mobile World Congress, que se celebrará en Barcelona entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2018, Coimbra señaló que “de momento no tenemos indicios de que pueda afectar”.

En este sentido, afirmó que siguen preparando “como siempre” esta feria, que en su edición de 2016 congregó a más de 108.000 asistentes.

Por último, preguntado sobre si ha mantenido conversaciones con algunos otros operadores sobre la situación de Cataluña, Coimbra apuntó que “somos una empresa y no un partido político”, por lo que remarcó que no se han producido estas conversaciones.

