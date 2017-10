CATALUÑA. DE LA SERNA ACHACA AL TRASLADO DE LAS EMPRESAS A MADRID EL MAYOR NÚMERO DE PASAJEROS EN EL AVE DESDE BARCELONA

Google Plus

- Defiende la presencia de la Guardia Civil para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la seguridad. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, achacó este jueves el “ligero incremento” de pasajeros en la ruta Madrid-Barcelona del AVE al “cuantioso volumen de empresas, responsables y trabajadores de esas empresas que se han desplazado durante estos días”.

Así lo indicó ante los medios antes de la inauguración de la exposición ‘Iberia, 90 años. Historia de la Aviación Civil en España’, aunque señaló que no tienen datos aún de si este hecho ha podido afectar o no al tráfico en el ‘Puente Aéreo’ entre ambas ciudades.

De la Serna apuntó que ese mayor flujo ferroviario “probablemente tenga una relación directa y sea provocado como consecuencia de, entre otras cosas, la fuga de empresas de Cataluña”. “Tenemos datos en relación al servicio ferroviario que, curiosamente, a diferencia de lo demás, se ha producido un ligero incremento en el corredor entre Madrid-Barcelona”, recalcó el responsable de Fomento.

El ministro añadió que “es fácilmente constatable que ha habido un descenso muy significativo de las reservas en la ocupación hotelera, un sector que está dando unas cifras muy llamativas”.

Además, constató que en el sector inmobiliario “están seriamente preocupados por esta situación y por la gran inestabilidad jurídica que está generando el Gobierno de la Generalitat”. Por tanto, remarcó que “el panorama desde ese punto de vista es francamente preocupante”.

GUARDIA CIVIL EN CATALUÑA

Respecto a las medidas para garantizar el correcto funcionamiento de todas las instalaciones de Cataluña, De la Serna indicó que “tenemos elementos de protección por parte del Ministerio del Interior” y reconoció que ayer habló con la directora del Aeropuerto de Barcelona que le confirmó la presencia de “numerosos medios de la Guardia Civil, que en este momento están en el aeropuerto como pueden estar en otras infraestructuras que forman parte del catálogo de infraestructuras criticas”.

Así, indicó que “se han reforzado los efectivos desde hace unas semanas en las infraestructuras”, pero matizó que no se trata de un Plan de Contingencia. “Lo que hay es presencia de efectivos de la Guardia Civil en el aeropuerto y en zonas portuarias o autopistas que están presentes para seguir garantizando el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la seguridad de las personas”, concluyó.

