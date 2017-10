CATALUÑA. LAS PYMES DEL TRANSPORTE ESTUDIAN TRASPASAR SUS SEDES A CCAA LIMÍTROFES

Google Plus

- Ante la posibilidad de que la independencia les deje sin poder circular fuera de las carreteras catalanas. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) explicó este viernes que está recibiendo numerosas consultas de empresas de transporte catalanas sobre la posibilidad de trasladar su sede social a otras comunidades autónomas limítrofes.

Esta patronal, que reúne a pymes y autónomos del transporte, ha analizado las consecuencias que tendría para el transporte por carretera una eventual declaración unilateral de independencia de Cataluña.

A este respecto, considera que como la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de septiembre declara expresamente la vigencia de toda la legislación española y comunitaria en el hipotético nuevo Estado catalán, ello posibilitaría que los transportistas del resto de España y de los demás países de la Unión Europea pudieran transitar libremente por el territorio catalán, al amparo de la licencia comunitaria.

Sin embargo, cree que al convertirse Cataluña en un Estado no miembro de la Unión Europea, sería cuestionable que las empresas de transporte radicadas en Cataluña tuvieran idéntica libertad de tránsito para poder operar tanto en España como en el resto de los países comunitarios, al no existir un acuerdo bilateral previo entre Cataluña y la Unión Europea que reconociera tales derechos, a diferencia de lo que sí existe con otros países no pertenecientes a la UE.

Según los datos del Registro Oficial de Empresas de Transporte dependiente del Ministerio de Fomento, en la actualidad el número total de empresas transportistas catalanas que operan en España es de 17.468, con una flota total de 46.253 vehículos.

Asimismo un total de 4.405 empresas de transporte catalanas operan en la actualidad en el ámbito de la Unión Europea, las cuales cuentan con una flota de 17.410 vehículos.

Por ello, con vistas a una eventual declaración de independencia de Cataluña, Fenadismer solicitará tanto al Ministerio de Fomento como a la Comisión Europea un dictamen interpretativo sobre los efectos y consecuencias que tendría para el sector del transporte por carretera tanto a nivel nacional como internacional.

