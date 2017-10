CATALUÑA. TEJERINA: “ESPAÑA NOS UNE CUANDO SE LE ATACA”

Google Plus

- Asegura que en España nada sobra y todo engrandece. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, señaló este martes en el Fórum Europa que “España nos une cuando se le ataca”, por lo que “merece la pena trabajar por ella, respetarla y quererla”.

Así lo indicó durante su intervención en un encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, donde apuntó que hay que dar respuesta ante la amenaza secesionista catalana y ante quienes “han menoscabado la convivencia, han perjudicado a sus ciudadanos, han provocado discusiones entre familias y amigos, y han laminado la salida de la crisis económica a ciudadanos que tanto nos ha costado salir”.

Ante esta situación, Tejerina comentó que el Gobierno ha reaccionado “siempre con prudencia y firmeza” y destacó la reacción del pueblo español que “lo ha hecho de la mejor manera que podía hacerlo”. “La Constitución española se hizo por todos y para todos”, remarcó.

En este sentido, afirmó que el marco constitucional y democrático de los últimos 40 años “nos ha traído el mayor grado de prosperidad, libertad y bienestar de la historia de nuestro país”. Tejerina valoró el esfuerzo de mucha gente y muchas generaciones, por lo que “no queremos correr el riesgo de perderlo”.

La ministra aseguró que la Constitución Española convirtió a España en un “Estado social y democrático de derecho”, y la adhesión a la UE, “tan ansiada por todos, contribuyó de una manera determinante a nuestro progreso”.

Por ello, a pesar de nuestras diferencias, “sabemos caminar juntos en beneficio de todos, en una Europa interconectada e interdependiente, donde las decisiones se toman entre todos y los beneficios son también para todos”.

Tejerina indicó que lo que empezó hace 60 años como un proyecto para unir mercados “nos ha llevado a consolidar un proceso de permanente integración mucho más ambicioso”. “Ahora no solo compartimos mercados, presupuesto y normativas, sino que también compartimos valores, la sociedad como base del progreso, la igualdad, la tolerancia, la democracia, el respeto a la norma, auténticos valores europeos, que además son muy españoles”.

“Nuestra obligación es velar porque nadie nos lo arrebate y no hay mayor tristeza que cuando fracasa la convivencia, que es el mayor logro de la humanidad”. Por ello, "no hay mayor obligación como gobernante que trabajar para fomentarla”, recalcó.

Ante esta situación, Tejerina quiso mandar un mensaje de confianza en las instituciones españolas y en un Gobierno “que ha demostrado su compromiso con todos los ciudadanos y territorios de este territorio plural”.

La ministra aseguró que su Gobierno “lo tiene claro” y afirmó que “creemos en España, una España sin límites, porque nada sobra, todo engrandece en un proyecto común al que todos pertenecemos”.

Así, añadió que España tiene una “sociedad tolerante y diversa, donde somos todos, trabajando, luchando, disfrutando, conviviendo y siendo solidarios y respetuosos, también cuando fallamos y nos enmendamos”. En este sentido comentó que España “es diferente en cada rincón y eso la hace tan rica y tan atractiva y tan única".

Por último, afirmó que España es el tronco común de extremeños, riojanos, gallegos y catalanes, y el resto. España “nos une cuando se le ataca”. “Esta España merece mucho la pena, merece trabajar por ella, ser respetada y querida”.

"LA GENERALITAT ENGAÑA"

Tejerina valoró la aplicación del artículo 155 de la Constitución española “para que los catalanes tengan garantías”, porque la Generalitat “lleva mucho tiempo engañando a la sociedad catalana, porque ni era posible la independencia ni era buena”.

Lamentó que Cataluña “sigue desangrándose” con la fuga de empresas, que “buscan salvaguardándose” ante esta situación “bochornosa e inmoral”, que ha provocado que el interés en Cataluña “esté tremendamente dañado”.

Además, la ministra comentó que las políticas del Govern y la salida de las empresas “llevaban a Cataluña hacia el aislamiento total de mundo”. Por eso, añadió, la independencia haría perder de la UE unos 2.500 millones de euros que perciben los payeses catalanes, “que representa el 30% de su renta, dejando aislada la agricultura y la ganadería”.

