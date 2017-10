CATALUÑA. STANDARD&POORS DESCARTA QUE LA CRISIS POLÍTICA CATALANA TENGA EFECTO INMEDIATO EN EL 'RATING' DE ESPAÑA

Google Plus

La agencia de calificación crediticia Standard&Poors (S&P) señaló este martes los acontecimientos recientes en Cataluña, por la deriva independentista, no debería tener un efecto inmediato en la nota de la deuda española, que se encuentra en BBB+/A2 con perspectiva positiva.

En el documento de S&P se explica que el viernes pasado el parlamento regional catalán votó a favor de independencia, y que el Gobierno de España respondió invocando el artículo 155 de la Constitución, que suspende la autonomía.

En este contexto, el Ejecutivo central disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones para el próximo 21 de diciembre.

Para la agencia de calificación, la aplicación “ordenada” del artículo 155 y la convocatoria anticipada elecciones regionales “han reducido la probabilidad de una escalada de tensiones a corto plazo”.

Standard&Poors recordó que en otros informes ha señalado que no pensaba que la independencia se pudiera producir y que, como ellos preveían, ningún país ha reconocido a Cataluña como Estado independiente.

En todo caso, advierte de que las tensiones podrían afectar a la actividad y a la confianza de los consumidores a partir del cuarto trimestre, sobre todo en Cataluña.

Además, indicó que aún no ha habido efectos en la economía española, que los últimos datos sobre España son “positivos” y que el PIB creció un 0,8% en el tercer trimestre, lo que confirma una sólida evolución económica en España.

