CATALUÑA. SORDO (CCOO) RECONOCE QUE HAY “PREOCUPACIÓN” EN EL SINDICATO

Google Plus

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, aseguró este jueves que hay “preocupación” en el sindicato “por todo el escenario” en torno a Cataluña y no solo por los posibles movimientos empresariales.

En una rueda de prensa para dar a conocer la propuesta de CCOO para un diálogo “urgente” sobre Cataluña, Sordo fue preguntado sobre si existe preocupación en la organización tras los posibles movimientos empresariales debido a la situación en la comunidad.

El líder de CCOO respondió que “preocupación hay por todo el escenario”, puesto que “no preocuparse sería propio de irresponsables”.

“Una situación de inestabilidad política como la que existe en España, y en concreto en Cataluña, genera reacciones en todos los planos”, señaló Sordo, quien se limitó a decir que “nuestra intención hoy no es tanto analizar las consecuencias de lo que puede pasar como venir a poner los raíles para que no pase lo que parece que va a pasar”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso