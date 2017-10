CATALUÑA. GESTHA SEÑALA QUE EL CAMBIO DE SEDE SOCIAL NO TIENE CONSECUENCIAS EN LA RECAUDACIÓN DE LAS AUTONOMÍAS

El cambio de sede social de una empresa de una comunidad autónoma a otra no tendría apenas consecuencias en la recaudación ni de la comunidad de origen ni la de destino, según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha.

Así lo señaló en declaraciones a Servimedia el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, al ser preguntado por las consecuencias a efectos fiscales que podría conllevar el cambio de sede social de empresas que actualmente figuran en Cataluña a otras comunidades para así evitar la incertidumbre causada por la situación política, como en el caso del Banco Sabadell.

Mollinedo indicó que ninguno de los impuestos principales, como el de Sociedades, el IVA o el IRPF, se verían afectados por el cambio de la sede social. Así, en el caso del Impuesto de Sociedades no habría consecuencias ya que es un tributo de gestión estatal, mientras que el IVA, que tiene el 50% cedido a las autonomías, se recauda en el lugar donde se produce el consumo y el IRPF se liquida en el lugar en el que reside el trabajador, aspectos que no cambian con el traslado de la sede social a otro lugar.

En lo que respecta al IVA, Mollinedo también puntualizó que las entidades financieras no liquidan este impuesto ya que las operaciones financieras están exentas de él.

Por otra parte, el secretario general de Gestha explicó que el Impuesto de Actividad Económica tributa en el lugar donde se encuentra cada una de las sedes, oficinas o sucursales de una compañía, por lo que, en lo referente al cambio de sede social, solo afectaría en caso de que la entidad abandone el local o edificio que ocupe en la comunidad que deja para instalarse en la nueva.

En este sentido, tomando como ejemplo el cambio de sede de Banco Sabadell de Barcelona a Alicante, solo influiría si la entidad decide abandonar sus oficinas centrales en Barcelona e instalarse en Alicante, pero el resto de sucursales y oficinas que la entidad tiene por toda España seguirían pagando este impuesto en el lugar en el que se encuentran.

