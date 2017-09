CATALUÑA. MONTORO ASEGURA QUE “NO HAY NINGUNA MERMA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” Y NIEGA QUE HAYA ANULADO COMPETENCIAS DE LA GENERALITAT

Google Plus

- Domènech le acusa de aplicar el 155 “por la puerta de atrás”. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, negó este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno haya anulado ninguna competencia de la Generalitat con la intervención de sus finanzas y aseguró que como consecuencia de dicha actuación “no hay ninguna merma de los servicios públicos en Cataluña”.

Así se expresó Montoro al ser preguntado por esta actuación por el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, y del diputado del PDECat, Ferran Bel, uno de los alcaldes llamados a declarar por su colaboración con el 1-O.

Según defendió Montoro, “el Gobierno no ha intervenido el autogobierno de Cataluña” y apuntó que lo que ha hecho ha sido “tomar medidas de control del gasto para que no se vulnere la ley con dinero público y se perjudique la estabilidad presupuestaria”.

“A los catalanes y al conjunto de los españoles nos conviene cumplir con las leyes que nos hemos dado en democracia”, prosiguió el titular de Hacienda, quien sostuvo que “Cataluña es uno de los territorios de Europa más descentralizados y con mayor capacidad de gestión de los servicios públicos”.

Por su parte, Domènech pidió al ministro que “el Estado no utilice los recursos públicos para perseguir y detener a adversarios políticos” y le acusó de haber haber suspendido la autonomía y el autogobierno de Cataluña. “Ha aplicado el artículo 155 por la puerta de atrás”, le reprochó.

Asimismo, Bel denunció que se trata de “una intervención sin ningún tipo de garantías” y advirtió al ministro de que “pueden forzar la ley, pueden llamar a declarar a 700 alcaldes y conseguir que nos juzguen por facilitar que los ciudadanos puedan expresarse, pero les va a juzgar la Historia y las sentencias de la Historia son inapelables”.

