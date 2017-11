CATALUÑA. CSIF PIDE NO SECUNDAR NI LA HUELGA GENERAL NI LAS PROTESTAS CONVOCADAS MAÑANA

Google Plus

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mostró este martes su “rotundo rechazo” a la huelga general convocada mañana, miércoles, en Cataluña por Intersindical-CSC y pidió a los trabajadores que no la secunden. Además, rechazó las protestas convocadas este mismo día por UGT y CCOO.

En un comunicado, el sindicato señaló que las huelgas “son un instrumento reivindicativo para reclamar mejoras laborales y rechaza las convocatorias que, como ésta, tienen como objetivo la presión política”.

En este sentido, desde CSIF hicieron un llamamiento a los trabajadores de Cataluña “para que no la secunden porque su trasfondo persigue además un fin ilegal, como es la independencia”.

En el ámbito de la Administración, la organización destacó la “profesionalidad” que han demostrado los empleados públicos de Cataluña durante estos meses de crisis institucional y, por tanto, “esperamos que los servicios públicos que reciben nuestros ciudadanos no se verán afectados”.

En todo caso, CSIF consideró “de gravedad que desde las organizaciones sindicales afines al independentismo se juegue con el funcionamiento de instituciones públicas directamente relacionadas con el bienestar de la ciudadanía y pretendan así paralizar Cataluña”.

