CATALUÑA. RAJOY RECUERDA QUE CATALUÑA HA RECIBIDO UN TERCIO DE LOS FONDOS DE LOS MECANISMOS AUTONÓMICOS DE LIQUIDEZ

Google Plus

- Casi 70.000 millones de euros . El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este miércoles que la Generalitat de Cataluña no puede negar que se le “haya ayudado” financieramente desde el Estado en los últimos años, ya que la región ha recibido casi un tercio de los fondos de los distintos mecanismos extraordinarios de liquidez destinados a las comunidades autónomas.

Así lo indicó en el Pleno del Congreso de los Diputados, en su comparecencia a petición propia para explicar la crisis política en Cataluña por su deriva independentista, donde recordó que Cataluña ha recibido del Estado casi 70.000 millones de euros desde 2012.

Rajoy explicó que la Generalitat no “puede alegar que no se les haya ayudado” desde el Estado, como se ha hecho con el “resto de comunidades autónomas”, ya que “en estos años ha tenido acceso a casi 70.000 millones de euros en mecanismos de liquidez, aproximadamente un tercio del total nacional”.

En concreto, Cataluña ha recibido del Estado 69.278,23 millones en cinco años, lo que supone el 30% del total de todas las comunidades autónomas (234.800 millones).

Entre los mecanismos impulsados por el Gobierno se encuentran, por ejemplo, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el Plan de Pago a Proveedores. Hacienda aclara que en estas cuantías, las comunidades llevan imputadas la parte de fondo de pago a proveedores de entidades locales de la región.

En análisis por cada ejercicio refleja que fue 2013 el año en que más fondos recibió Cataluña, con 14.771 millones, seguido de 2015 (14.167,8 millones), 2012 (12.920,4), 2014 (11.102,1), 2016 (10.811,5) y 2017 (5.505,3).

El grueso de los recursos que ha percibido Cataluña del Estado desde 2012 se ha destinado a cubrir vencimiento de la deuda, con 36.329,5 millones de euros. Además, 22.968,4 millones han servido para hacer frente al pago de los proveedores.

Por otra parte, en materia de financiación territorial, a Cataluña le corresponden este ejercicio 18.450,9 millones de euros, un 6% más que en 2016 (17.368,9 millones).

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso