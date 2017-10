CATALUÑA. FOMENT DEL TREBALL RECUERDA QUE LAS HUELGAS POLÍTICAS “NO TIENEN COBERTURA LEGAL”

La patronal empresarial catalana Foment del Treball señaló este lunes que la convocatoria de la denominada ‘parada de país’ por parte de la entidad Taula per la Democràcia “no tiene cobertura legal, se trata de una figura jurídica inexistente, no dispone de una convocatoria formal de huelga y, por tanto, priva a los trabajadores de la posibilidad de exigir sus derechos”.

En un comunicado, la organización señaló también que “las faltas de trabajo no justificadas tienen el tratamiento que prevé tanto la ley como los convenios colectivos de aplicación a cada sector y centro de trabajo”.

Más allá de esta consideración estrictamente técnica, Foment del Treball aseguró que “tiene plena disposición para ayudar a resolver y apoyar las diferentes incidencias y dudas que se puedan derivar en los centros de trabajo”.

Por otra parte, respecto a la convocatoria de huelga general impulsada por CGT, entre otros sindicatos minoritarios, la patronal indicó que ha informado a sus socios que se trata de una “huelga política, ajena a la relación laboral y que no se encuentra vinculada al interés profesional de sus trabajadores”.

“Es una huelga convocada por razones meramente extra laborales, a pesar de que recaerán repercusiones económicas de enorme gravedad sobre empresas, ciudadanos, trabajadores y erario público”, expuso, para agregar que “por este motivo esta convocatoria no se contempla en la normativa vigente”.

