CATALUÑA. SEAT YA NO QUIERE HABLAR DE DEJAR CATALUÑA POR LA SITUACIÓN POLÍTICA

El presidente de Seat, Luca de Meo, declinó hoy pronunciarse sobre la continuidad de la compañía en Cataluña por las incertidumbres políticas en esta comunidad, pero lanzó un mensaje más tranquilizador que a finales del año pasado, cuando envió una carta a la plantilla en la que avisó que “un cambio de sede social estaría motivado por la búsqueda de protección jurídica y tendría sentido en el momento en el que entendamos que esta ya no se da en el territorio en el que estamos ubicados”.



Este jueves, en la presentación en Madrid de los resultados de la empresa en 2017, De Meo afirmó que su marca "siempre ha sido un actor económico y no tenemos la arrogancia de mezclar nuestra actividad con el debate politico".

"Es la gente y las autoridades las que tienen que decidir. Nosotros hacemos nuestro trabajo, y nuestra prioridad es crear empleo para asegurar que la compañía funcione. Siempre que estos debates no impacten en la operatividad de la compañía, no tengo que comentar nada", afirmó el ejecutivo de Seat.

Luca de Meo restó importancia al hecho de que la marca propiedad de Volkswagen haya elegido este año Madrid para presentar sus cuentas anuales. "Es una decisión que se tomó el año pasado. Antes, las presentaciones las hacíamos en Martorell, el año pasado en Barcelona y quizá el año que viene vayamos a otro lado", agregó De Meo. "El año pasado tuvimos 80 personas y este año 100, aquí en Madrid hay muchos medios y es una oportunidad para atraer a más clientes".

Sobre el futuro de la planta de Martorell, De Meo explicó que el nuevo híbrido del Seat León se fabricará en ese centro y habrá que invertir en tecnologías de producción que previsiblemente supondrán "tener más trabajo en Martorell".

En la rueda de prensa, el presidente de Seat explicó que gracias al crecimiento de un 21,3% de los beneficios de la empresa en 2017, hasta los 281 millones de euros, se remunerará a los trabajadores con 700 euros por empleado.

En el encuentro informativo, el ejecutivo de Seat hizo un llamamiento expreso a la Administración española y al regulador para que den al gas , por el que apuesta fuerte su marca, un trato parejo al de la electricidad como alternativa a los motores de combustión. "Es un deseo que les pido", dijo. "Ayudaría a acelerar el proceso".



