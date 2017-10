CATALUÑA. CCOO PEDIRÁ A PUIGDEMONT QUE CONVOQUE ELECCIONES ANTICIPADAS

- Aconseja a los funcionarios acatar el artículo 155. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, propondrá este miércoles en el Consejo Confederal del sindicato hacer un llamamiento “explícito” al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para que convoque elecciones autonómicas anticipadas y evite la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el Consejo Confederal en Madrid, el máximo órgano del sindicato entre congresos, el líder de CCOO consideró que “estamos llegando a una situación límite” en Cataluña, en la que el sindicato “va a seguir haciendo una apelación al diálogo y la negociación”.

Además, “en este momento, a donde ha llegado la marea, es momento de tomar decisiones” y “voy a proponer que el Consejo Confederal de CCOO haga un llamamiento explícito al president Puigdemont a que, para evitar la aplicación del artículo 155, llame a una convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas que resitúen los términos del conflicto político”.

“Creo que es momento, desde hace bastante tiempo, de parar los trenes”, dijo Sordo, para agregar que el adelanto electoral “podría habilitar ese escenario deseable e inhabilitar o dificultar mucho el escenario no deseable de la aplicación del 155”.

Preguntado sobre la situación de los funcionarios en Cataluña ante la posibilidad de recibir órdenes contradictorias, el responsable de CCOO señaló que su organización está asesorando a los trabajadores “en función de la legalidad vigente” para que no tengan “problemas laborales”.

Por ello, CCOO aconsejará responder a esas órdenes “en función de la norma vigente; el artículo 155 podrá gustar más o menos pero es una norma constitucional”.

Además, subrayó que el sindicato en Cataluña “ya ha dicho que no va a llamar al incumplimiento de normas básicamente, porque podrían conllevar algún tipo de problemas de carácter laboral para las personas trabajadoras y esto es lo que el sindicato tiene que evitar de cualquier manera”.

No obstante, añadió que aunque CCOO asesore, “luego la gente actuará en función de lo que determine su conciencia”.

Sordo también fue preguntado por la fuga de empresas de Cataluña y quiso dejar claro que los cambios de sede social “en el corto y en el medio plazo no es previsible que tenga afectación al empleo; otra cosa es si esta situación se consolida, sobre todo a nivel de decisiones sobre inversiones futuras”.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Por otra parte, el secretario general de CCOO se refirió a la ponencia constitucional para explicar que “nos parece necesaria pero nos parece que no debe solo pivotar sobre los elementos de encaje territorial del país, sino que tiene que servir para cohesionar y constitucionalizar determinados derechos sociales” que se vieron afectados como consecuencia de la crisis económica.

En este sentido, el sindicato estudiará aquellos elementos de carácter social que pueden formar parte de la reforma constitucional.

Sordo incidirá en el Consejo Confederal de CCOO en que España “necesita renovar un contrato social como elemento de lucha contra la desigualdad y como elemento de vertebración del país”.

A juicio de CCOO, para este nuevo contrato social se requiere una “subida intensa” del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), implantar un sistema de rentas mínimas garantizadas o una política fiscal “mucho más ofensiva”, y esto “este país lo tiene que hacer al calor de una sensación de fin de ciclo que está instalada en la sociedad española”.

Este acto del sindicato supone la puesta de largo de la estrategia que seguirá la central para los próximos años y al respecto Sordo propondrá aprobar un decálogo de actuaciones a desarrollar en cuatro años que hace referencia a la subida salarial, los planes de igualdad en las empresas o la formación para el empleo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso