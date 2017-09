CATALUÑA. EL BOE PUBLICA LA ORDEN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS PARA LA GENERALITAT

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el decreto que establece la no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la comunidad autónoma de Cataluña para este año 2017.

Dicha actuación es consecuencia de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre acordó requerir al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, para que, en el plazo de 48 horas, a contar desde la publicación de dicho acuerdo, adoptara un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto.

Habiendo transcurrido el mencionado plazo sin que se haya dado cumplimiento a dicho acuerdo, y de conformidad con lo acordado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, procede adoptar dicho acuerdo por el Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que lo comunicará al presidente de la comunidad autónoma y su interventor general.

En consecuencia, se declara la no disponibilidad de créditos en todas las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma de Cataluña del ejercicio 2017 correspondientes al sector público administrativo.

El acuerdo de no disponibilidad supone la emisión de los correspondientes certificados de retención decrédito que garanticen el cumplimiento del acuerdo.

Excepcionalmente, Hacienda, a solicitud del interventor general de la comunidad autónoma, podrá autorizar la revocación parcial del acuerdo de no disponibilidad, autorizando la correspondiente aprobación y compromiso de nuevos gastos, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.

