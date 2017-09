CATALUÑA. ROSELL (CEOE): “EN CATALUÑA HAY UN PROBLEMA QUE QUEREMOS QUE SE ARREGLE POLÍTICAMENTE”

Google Plus

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, afirmó este miércoles que en Cataluña “hay un problema que viene de lejos que los empresarios catalanes también lo sentimos y queremos que se arregle políticamente”.

Rosell realizó estas declaraciones antes de un acto en la sede de la CEOE al ser preguntado por su valoración, en condición de presidente de la patronal y de catalán, sobre el proceso independentista en Cataluña.

En esta línea, al ser preguntado también sobre si recomendaría a las empresas catalanas no pagar los impuestos de ámbito estatal a la Agencia Tributaria Catalana, Rosell se mostró cauto al afirmar que “vamos a ver lo que se hace, todavía no hay ningún documento escrito ni legal que diga cuál es la propuesta”, para añadir que “hay que respetar las leyes” y que esa sería su recomendación a los empresarios.

El presidente de la patronal también señaló que el conflicto catalán es un tema “que tenemos que intentar entre todos ver cómo arreglarlo y no echarle más leña al fuego”.

Por último, Rosell también afirmó que la incertidumbre legislativa conlleva problemas y pidió seguridad en este sentido. “Queremos seguridades, queremos saber cuáles son las leyes y cumplirlas”, sentenció.

