CATALUÑA. ROSELL (CEOE) PIDE A LOS POLÍTICOS “UNA SOLUCIÓN PACTADA RESPETANDO LAS LEYES”

Google Plus

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, afirmó este lunes, con respecto al conflicto catalán, que “la gente no quiere crispaciones ni problemas, quiere una solución pactada respetando las leyes”.

Así se expresó Rosell en unas declaraciones a la prensa con motivo de la celebración de una cumbre empresarial en Roma, remitidas por la patronal española a Servimedia. “Tenemos un problema”, alertó el presidente de CEOE, quien apuntó que “es bueno que miremos al futuro y nos olvidemos del pasado”.

Preguntado por estas soluciones, dijo que “los políticos deben de dar un paso hacia adelante para buscar fórmulas que sirvan para solucionar la situación en la que estamos”.

“Que las pongan encima de la mesa y nosotros intentaremos ayudar para que sean posibles”, prosiguió Rosell, quien, en relación con el impacto económico de lo que está ocurriendo, advirtió de que “la economía, cuando no hay estabilidad y la legalidad no es al 100%, siempre queda tocada”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso