CATALUÑA. UGT Y CCOO PIDEN DIÁLOGO Y LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que en el conflicto soberanista de Cataluña "estamos llegando a una situación límite donde la solución sigue siendo el diálogo", al tiempo que apuestan por una reforma de la Constitución que haga posible "una nueva configuración del Estado de carácter federal".

En un comunicado conjunto, ambas centrales indican que "estamos ante un conflicto político y por tanto se requieren soluciones políticas", que "las acciones que se lleven a cabo desde el Gobierno de España para enfrentar la situación deben ser proporcionadas" y que "para favorecer una solución negociada se debía renunciar a medidas de carácter unilateral".

A su juicio, "las decisiones adoptadas por el Parlament de Catalunya los pasados 6 y 7 de septiembre se sitúan claramente fuera de la Constitución y del Estatut provocando un choque de legitimidades que responde a una estrategia de ruptura que no compartimos".

Pero por otro lado afirman que "la inacción política del Gobierno y fiarlo todo a la respuesta jurídica y policial es una estrategia irresponsable que conlleva comportamientos autoritarios y que además se ha demostrado absolutamente contraproducente".

SOLUCIÓN NEGOCIADA

UGT y CCOO opinan que de la respuesta dada hoy por Carles Puigdemont "se deduce que el pasado 10 de octubre no se declaró la independencia de Cataluña, aunque no nos parezca la mejor manera de decirlo acabando la carta con una amenaza más o menos velada".

Por otro lado, no comparten "que la única contestación del Gobierno consista en anunciar una convocatoria del Consejo de Ministros para el sábado 21 en el cual se pretende activar el artículo 155 de la Constitución".

Según los sindicatos, "se deberían apurar los estrechos márgenes existentes para procurar una solución negociada sin descartar una reunión urgente del presidente del Gobierno con el de la Generalitat para acordar una reconducción del conflicto antes de poner en marcha las medidas contempladas en la Constitución".

"Para CCOO y UGT la reconducción del conflicto debería pasar por negociar una solución política cuyo marco debería ser una reforma constitucional en la que junto a cuestiones de carácter social, de derechos y libertades, se regulase una nueva configuración del Estado de carácter federal", concluye el comunicado conjunto.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso