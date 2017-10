CATALUÑA. LA PATRONAL ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES MUESTRA SU “TRISTEZA” POR LAS CAMPAÑAS CONTRA EL TURISMO EN CATALUÑA

Google Plus

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, expresó este viernes su "tristeza" por las campañas contra el turismo en Cataluña que en los últimos días se han difundido en diferentes redes sociales.

Así se expresa Gallego en una carta abierta de apoyo “a los compañeros del sector turístico catalán, porque por encima de ideologías y creencias son nuestros compañeros”.

Por ello, invita a los representantes de los trabajadores y a los de las diferentes asociaciones profesionales del sector turístico “a sentarnos y dialogar, dejando a un lado lo que nos separa y trabajando desde lo que nos une, para contribuir a aportar iniciativas que ayuden a superar el enfrentamiento político”.

“No debemos olvidar, ni ellos pueden olvidar, que nuestros representantes políticos son trabajadores públicos, que se deben a los ciudadanos y por tanto a trabajadores y empresarios. No pueden olvidar que sus decisiones erróneas las sufrimos todos y por ello tienen una obligación moral de anteponer los intereses de los ciudadanos a intereses partidistas o electorales”, añade.

Por otro lado, destaca que “el turismo siempre ha sido, a lo largo de los tiempos, un sector de encuentro, de eliminación de barreras y de construcción de puentes entre diferentes sociedades, culturas y religiones”.

En la misma línea, señala que “gracias al sector turístico nos abrimos al mundo en momentos difíciles de nuestra historia, ayudándonos, desde el punto de vista social y económico, a llegar en mejores condiciones a la democracia”.

“Los agentes de viajes españoles fuimos los encargados de pasear por el mundo la oferta de nuestro país, y así conseguir que nos visitasen ciudadanos de otras naciones. Eso nos permitió que nos conocieran y que nos apreciaran y al mismo tiempo que desaparecieran los prejuicios y los estereotipos que pudieran existir con respecto a los ciudadanos de todos los territorios de nuestro Estado”, prosigue Gallego.

Asimismo, afirma que “tendimos puentes que sirvieron para que los españoles dejásemos de ver a nuestros vecinos, cercanos y lejanos, como extraños e incluso como rivales; coadyuvando a que con el devenir de los años llegásemos a formar parte de esa gran familia que es la Unión Europea”.

“Por eso vemos con tristeza y desazón la situación que se está viviendo en este momento en Cataluña. No entramos a valorar quién tiene la razón, cada uno tenemos nuestra opinión al respecto y cada razón es legítima para cada individuo, como no puede ser de otra manera y como tal ha de respetarse”, sostiene.

Por ello, concluye que “vemos, con temor, que las vías políticas están enrocadas en sus posiciones y que hasta este momento parecen inamovibles, por lo que ha llegado el momento de que los empresarios y trabajadores de este sector intentemos desde la experiencia derribar barreras, intentemos contribuir a que se abra una nueva vía de diálogo, porque al final lo que nos estamos jugando son nuestras empresas y nuestros puestos de trabajo”.

