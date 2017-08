CATALUÑA. MONTORO: “CON TODA SEGURIDAD NO VA A HABER REFERÉNDUM”

Google Plus

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, subrayó este jueves que “con toda seguridad no va a haber referéndum” de independencia en Cataluña el próximo 1 de octubre, entre otras cosas “porque no hay presupuesto” habilitado para ello por la Generalitat.

Así lo indicó en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, donde acudió para explicar, a petición de Unidos Podemos y ERC, las medidas de control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña para evitar que se destinen recursos al referéndum, y una eventual suspensión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la región.

Desde la Generalitat “no se está aplicando un euro” a esta iniciativa que, además, “ya ha sido suficientemente declarado ilegal”, dijo el ministro.

Montoro explicó que el Gobierno está “convencido” de que los funcionarios de la Generalitat, que son los que hacen el control del gastos y preparan los certificados que sus superiores remiten al Gobierno sobre la ejecución del presupuesto, “no van a tener ningún comportamiento de clave política” que pueda ser ilegal.

En todo caso, aseguró que el Gobierno “estará muy pendiente de que no existe ninguna movilización presupuestaria” de aquí al 1 de octubre para el referéndum y que va a “aplicar todos los elementos que tiene en su mano” para garantizarlo.

“La obligación del Gobierno es hacer cumplir la ley”, señaló Montoro, quien añadió que las medidas “de control presupuestario” adoptadas por el Ejecutivo “no van contra los ciudadanos de Cataluña”, sino contra quienes piensen en hacer “algo raro con los recursos públicos”.

