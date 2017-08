CATALUÑA. MONTORO TIENE "CERTIFICADO" QUE LA GENERALITAT NO HA GASTADO UN EURO PARA EL 1-O

Google Plus

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró este jueves que los mismos altos cargos de la Generalitat de Catalunya que promueven el referéndum del 1 de octubre son los “mismos” que semanalmente "certifican" al Estado que no se destina un solo euro de dinero público al mismo.

Por ello, el ministro señaló que “hay lenguaje político y otro práctico”. “¿Cómo se van a hacer unas elecciones, de cualquier naturaleza, sin un presupuesto público?”, preguntó Montoro, para agregar que “ya veremos dónde acaban todos estos acontecimientos”.

Así lo indicó en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, donde acudió para explicar, a petición de Unidos Podemos y ERC, las medidas de control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña para evitar que se destinen recursos al referéndum, y una eventual suspensión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la región.

El responsable de Hacienda aseguró que la Generalitat ha enviado todos los certificados semanales desde la primera semana que correspondía tras aprobar esas medida la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos.

En todas las comunicaciones, dijo Montoro, se incluye la información requerida por el Gobierno. De esta manera, insistió en que los responsables políticos de la Generalitat están “certificando” que no hay recursos para el referéndum.

“Los mismos que hablan de que van a votar, cada semana dice que no han gastado” nada para el referéndum del 1 de octubre, subrayó Montoro, para garantizar que “ni un euro se ha destinado a día de hoy” a esa iniciativa.

Por ello, comentó, la situación es “interesante”, ya que “promueven un hecho sin precedentes”, lo que hace que la iniciativa “se califique por sí misma”.

