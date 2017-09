CATALUÑA. MONTORO ASEGURA QUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS SON “PROPORCIONALES” Y ESTARÁN EN VIGOR “DE MANERA INDEFINIDA”

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, defendió este miércoles las medidas adoptadas por su departamento con el mecanismo de control de pagos por el que Hacienda se hace cargo de los servicios públicos fundamentales y las nóminas de los funcionarios y aseguró que son “proporcionales” y estarán en vigor “de manera indefinida”, mientras se mantenga el “peligro”.

Así lo dijo Montoro durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, a la que acudió para dar explicaciones sobre las medidas adoptadas por su departamento para evitar que la Generalitat destine dinero público al referéndum del 1-O.

El ministro precisó que estas medidas “estarán en vigor los meses y el tiempo que sean precisos” para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el respeto a la ley.

En el caso de que la Generalitat incumpliera las medidas, “el Gobierno se vería obligado a adoptar otras medidas que garantizaran la defensa de la las leyes, es lo que siempre hemos buscado”, afirmó Montoro.

En esta línea, el titular de Hacienda y Función Pública incidió en que “debemos ser conscientes del escenario en el que nos desenvolvemos, ni Cataluña ni el resto de comunidades autónomas pueden actuar como si fueran un ente aislado, como si no hubiera otras realidades alrededor”.

En este sentido, subrayó que la pertenencia de España a la Unión Europea implica unas reglas que “están para cumplirlas” y hay “unos límites a los que todos debemos ceñirnos, y el no hacerlo tiene consecuencias de toda índole”.

“El Gobierno tiene la obligación de actuar con la finalidad de que esos compromisos no se ponen en peligro y el Gobierno actúa en el marco de la legalidad europea y la legalidad española, no hay espacio para la contradicción”, señaló.

Montoro también recordó que las comunidades autónomas tienen “límites en la gestión política” regulados en la Constitución española “y ninguna comunidad autónoma puede desarrollar su autonomía financiera al margen de la Hacienda española”.

