CATALUÑA. UGT PIDE “NO MAGNIFICAR” EL DISCURSO DEL REY PORQUE “REFLEJA LA POSICIÓN DEL GOBIERNO”

- Subraya que su sindicato no dará soporte a una declaración unilateral de independencia. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó este miércoles que “no hay que magnificar el discurso del Rey porque el Rey refleja la posición del Gobierno”.



Así lo dijo el líder sindical en declaraciones a los periodistas en el marco del X Aniversario del acuerdo Marco Global entre el Grupo Inditex y la Federación de Sindicatos IndustriAll Global Union.

Álvarez se refirió así al discurso que pronunció el Rey Felipe VI ayer, martes, sobre Cataluña, y consideró que “hablar de diálogo hubiera estado bien, y recordar que los dos millones de ciudadanos del referéndum del domingo también son ciudadanos”.

“Sería bueno que las palabras del Estado español los incluya”, dijo el secretario general de UGT refiriéndose a “los que piensan de una manera y piensan de otra”.

Álvarez insistió en que “no se puede hacer el país sin contar con todos”.

Además, el responsable de UGT aseguró que desde el sindicato que dirige “no vamos a dar soporte a ninguna declaración unilateral de independencia”.

No obstante, reconoció que “este conflicto perjudica a Cataluña, a España y al conjunto de los trabajadores de España” y “hacer una valoración hoy sería introducirme en un debate. Lo haremos cuando tengamos estadísticas”.

En este momento, lo que “preocupa” al líder de UGT es que las distintas autoridades sean capaces de establecer puentes de diálogo y abogó porque se adopten medidas ya, “si lo dejamos para mañana, se tomen las decisiones que se tomen, vamos a estar en peores condiciones”. “Es necesario que se vean las caras las personas que tienen la responsabilidad de dirigir en España y Cataluña”, aseguró.

Preguntado por las actuaciones policiales en la jornada del referéndum, Álvarez dijo que “lo que ha pasado en Barcelona no es culpa de la Guardia Civil, ni de la Policía Nacional, es responsabilidad de aquellos que tomaron la decisión de que intervinieran en esas condiciones”.

En este sentido, mostró su rechazo a “cualquier intimidación” a los agentes de seguridad en Barcelona y aclaró que “esas concentraciones delante de las comisarías de policía, que a mí me han producido verdadera vergüenza, tienen que acabarse de manera inmediata”.

