CATALUÑA. EL FONDO DE INVERSIÓN HIG ASEGURA QUE LA SALIDA DE LOS BANCOS SERÁ “BRUTAL” PARA LA ECONOMÍA CATALANA

El presidente del Fondo de Inversión HIG, Jaime Bergel, aseguró este jueves en el Foro de la Nueva Economía que la salida de Cataluña de la sede social del Banco Sadadell y la probable de CaixaBank será “brutal para la economía española, pero principalmente para la catalana”.

Así lo afirmó hoy durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, donde remarcó que lo más importante para los inversores es la certidumbre porque los fondos de inversión “bastante riesgo tienen como que para que encima haya incertidumbre adicional”.

En este sentido, comentó que si esta situación se alarga en el tiempo “será muy negativa”, pero matizó que “obviamente más en Cataluña que para el resto de España”, que se encuentra en un “proceso visceral sin pensar en las consecuencias reales para los individuos y en el bienestar de mucha gente, reclamando algo que no saben realmente a dónde les lleva y que no será bueno para nadie”.

“Lo estamos viendo, aún no ha pasado apenas nada y los bancos, que son la sangre de la economía, ya han decidido marcharse y otros están pensando en irse, por lo que el efecto va a ser muy duro”, lamentó Bergel.

Respecto a su compañía, apuntó que en finanzas “hay que mantener la calma” y aseguró que seguirán invirtiendo en Cataluña porque “es un mercado extraordinario, con un tejido familiar e industrial fantástico”, aunque reconoció “si a corto o medio plazo no se soluciona rápido, será complicado”.

Berger indicó que “a corto plazo no vamos a dejar de invertir en Cataluña”, pero matizó que si se sigue con la Declaración Unilateral de Independencia, “será muy complicado invertir en Cataluña”. En este sentido, comentó que “nos debemos a nuestros inversores y no vamos a estar donde haya situaciones de riesgo”.

APROBACIÓN DEL DECRETO

Ante la pregunta de si el Gobierno está convirtiendo a los bancos como arma de guerra, Bergel señaló que “no lo creo”, y añadió que la salida de los bancos “es peor que el efecto de cualquier otra cosa”.

En este sentido, apuntó que no cree que sea el Gobierno el que incite a los bancos a salir de Cataluña, porque “son los Consejos de Administración de los bancos los que toman estas decisiones para luchar darle seguridad y tranquilidad a sus clientes”.

En relación a la posible aprobación en el Consejo de Ministros de hoy del decreto que facilite la salida de las empresas de Cataluña, Berger comentó que el Gobierno “solo dice que si usted quiere hacer una cosa, va a ayudarle para que lo haga” y, por ello, “da facilidades para que eso ocurra.

