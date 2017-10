CATALUÑA. AC HOTELS CIFRA EN EL 2% SUS CANCELACIONES HASTA FIN DE AÑO

Google Plus

- Lejos del 20% estimado por el Gobierno. El presidente de AC Hotels By Marriot, Antonio Catalán, calificó hoy de "chiste" las previsiones hechas por el Gobierno y Exceltur, de caídas de hasta un 20% en la actividad turística, y estimó las cancelaciones de su compañía en Cataluña hasta finales del año 2017 en solo un 2%.

Así lo indicó durante su intervención en la jornada empresarial ‘El turismo de negocios y congresos’, celebrada en Ifema y organizada por elEconomista.

Catalán advirtió de que 2018 puede ser “complicado”, porque hay muchos congresos en ‘stand by’, y reconoció que hay congresos que están “hibernados”, pero matizó que “nadie ha quitado prácticamente ningún congreso de la Ciudad Condal”.

El presidente de la compañía lamentó que Madrid “no puede albergar congresos demasiado grandes, porque no hay plazas hoteleras suficientes”, además de por el tamaño de sus infraestructuras, ya que el Palacio de Congresos de Barcelona puede acoger a 6.000 personas y el de Madrid a 1.500.

En este sentido, destacó que en Madrid hay congresos que funcionan “perfectamente” y añadió que Madrid tiene “un montón” de oportunidades, porque “ha pegado un salto importante en aeropuertos, comunicaciones y restauración”

EFECTOS TRAS EL 1-O

Catalán afirmó que Cataluña “seguirá siendo España independientemente de la bronca que se vive ahora, porque esta situación se va a solucionar sí o sí”.

Ante los datos estimados de cancelaciones de reservas aportados por el Gobierno español y por Exceltur, de hasta el 20%, Catalán remarcó que su compañía apenas ha notado un 2% de cancelaciones hasta final de año, por lo que “sus estimaciones nos suenan a chiste”.

Por otro lado, apuntó que el día 1 de octubre “no pintaba nada tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional en Cataluña” y aseguró que él “les hubiese dejado montar su fiesta con las urnas de cartón”, porque “lo que más ha perjudicado la imagen de España es ver a la Policía repartiendo porrazos”.

En este sentido, indicó que, independientemente de cómo se lleve a cabo la aplicación del artículo 155, al turista “siempre que no haya violencia le dará igual que esté Puigdemont o la madre superiora”.

