CATALUÑA. LOS HOTELEROS CIFRAN LA CAÍDA DE LA OCUPACIÓN EN BARCELONA EN UN 7,5% Y DE LA FACTURACIÓN EN UN 14%

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas, cifró hoy la caída de la ocupación en la ciudad Barcelona en un 7,5% y de la facturación entre un 13% y un 14% durante el mes de octubre.

Así lo indicó este martes durante la presentación del Observatorio de la Industria Hotelera Española de Cehat y PwC para la temporada de invierno 2017-2018, donde remarcó que “veníamos de un año 2016 muy arriba” y añadió que durante la segunda quincena de 2016 “hubo muchos congresos en Barcelona”.

Comentó que en el resto de Cataluña la caída no tuvo apenas incidencia, ya que "aún no había comenzado la temporada de esquí y ya había finalizado la temporada de sol y playa".

Molas apuntó que la bajada de la facturación se produce, en particular, por la caída en las reservas de hoteles de las más altas categorías, porque “son los más utilizados por los turistas norteamericanos y asiáticos, y ahí es donde más se ha notado la disminución de clientela”.

En este sentido, lamentó que “se ha vertido cantidad de información de todo tipo, donde muchas de las noticias son falsas”, pero auguró que Barcelona “tiene capacidad de aguante”, aunque reconoció que en noviembre habrá bajada de reservas por la menor demanda, y “hasta navidades o final de año no habrá recuperación”.

El responsable de Cehat estimó que si los acontecimientos políticos se van desarrollando como en los últimos días, “pasarán los meses y lo veremos como un punto y aparte para la Historia”, y auguró que tendremos un 2018 “bastante bueno”.

Por otro lado, Molas pidió que no se hable solo de la incidencia de la crisis catalana en Barcelona, porque la suma de las plazas de la Costa Brava, Costa Dorada, Pirineos y Maresme “supera a las de Barcelona”.

Por último, el presidente de la Cehat se preguntó quién pagará la disminución de rentabilidades, de producción y ocupaciones “que se va a notar en mayor o menor medida”. En este sentido, respondió que “no tendrá ninguna consecuencia y se verán los resultados en las urnas el 21-D”.

