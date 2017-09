CATALUÑA. HACIENDA HABILITA UNA WEB SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS DE CONTROL DE LAS FINANZAS DE LA GENERALITAT

Google Plus

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha habilitado una página web en la que se presenta la documentación pública relativa a las medidas de control adoptadas el pasado 15 de septiembre sobre las finanzas de la Generalitat de Cataluña para garantizar la estabilidad presupuestaria y la prestación de los servicios públicos fundamentales.

Según informó el Ministerio en un comunicado, con esta web ('http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Paginas/MedidasAcuerdoCDGAECatalunya15092017.aspx') se da cumplimiento a lo establecido el 15 de septiembre y se facilita el conocimiento de las medidas a todos los agentes afectados.

En concreto, en el enlace se pueden consultar las dos órdenes sobre medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en Cataluña, así como por la que se declara la no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de esta comunidad y se facilita el listado de entidades de Cataluña afectadas por estas medidas.

También se puede descargar el modelo de declaración responsable que cualquier proveedor, persona física o jurídica, que entregue bienes o preste servicios a la Administración de la de Cataluña o cualesquiera de sus entidades vinculadas o dependientes, podrá adjuntar a la correspondiente factura que emita para dejar constancia de que dichos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de actividades ilegales.

Igualmente se puede descargar el modelo de declaración responsable que, cualquier órgano de contratación y los interventores que fiscalicen las actuaciones administrativas dirigidas a la entrega de bienes o prestación de servicios a Cataluña o a sus entidades vinculadas o dependientes, deben remitir al adjudicatario y al Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que conste que dichos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de ninguna actividad ilegal, ni contraria a las decisiones de los tribunales.

Asimismo, existe un enlace a la plataforma habilitada por la Agencia Tributaria en la que se puede obtener la certificación previa para la realización material de pagos de organismos de Cataluña a través de las entidades de crédito.

Por otra parte, se incluye la siguiente dirección de correo electrónico 'soporteordenpago@correo.aeat.es' para solucionar las dudas relacionadas con la práctica de órdenes de pago.

