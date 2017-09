CATALUÑA. HACIENDA PIDE A LA GENERALITAT QUE ACLARE CÓMO HA PAGADO LA PÁGINA WEB DEL 1-O

- Montoro “intervendrá en todos los elementos y facetas para garantizar” que no se destina dinero público a la consulta. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este viernes que se ha pedido a la Generalitat de Cataluña que aclare cómo se ha pagado la página web sobre el referéndum del 1 de octubre, para asegurar que el Gobierno “intervendrá en todos los elementos y facetas para garantizar” que no se destina a esa consulta “ni un solo euro público” porque es “completamente ilegal”.

En declaraciones a los periodistas en el marco de la Intermunicipal del PP que se celebra en Zaragoza, el ministro aseguró que “no se ha utilizado” dinero público para promover el referéndum de independencia en Cataluña, para agregar que “si se hubiera utilizado hubiera sido de manera fraudulenta e ilegal”.

Montoro defendió que el Gobierno “garantiza” que pese a esa “hipotética solución” que se ha aprobado estos días en el Parlamento de Cataluña con la ley del referéndum, “no se va utilizar ni un solo euro público en una consulta que es ilegal y que como tal está declarada por el Tribunal Constitucional”.

Así, el ministro insistió en que el Ejecutivo “está en condiciones garantizar que no se va utilizar” dinero público “a la hora de promover esa consulta del 1 de octubre”.

Por ello, explicó que se ha hecho un “apercibimiento” a la Intervención de la Generalitat para que explique cómo se ha financiado la página web sobre el referéndum y el video promocional.

“Tendrá que justificar de dónde vienen esos recursos” y “desde luego el Gobierno actuará” e “intervendrá en todos los elementos y facetas para garantizar que la Generalitat no va utilizar ni un solo euro público porque no puede, es completamente ilegal”, dijo.

Respecto a los funcionarios, el responsable de Hacienda subrayó que “todos los cargos públicos estamos obligados a cumplir la ley”. Por ello, aseguró que los empleados públicos en Cataluña tienen "todo el apoyo y soporte del Gobierno” del Estado y les trasladó que no habrá “ninguna consecuencia” para aquellos que cumplan con la ley, algo que se afirmó “estoy seguro que están haciendo”.

