CATALUÑA. HACIENDA ADOPTA EL ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD PARA CATALUÑA

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, envió este miércoles una carta dirigida a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal, comunicando que el Ministerio adopta el acuerdo de no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de Cataluña para 2017, después de no recibir respuesta por parte de las autoridades catalanas.

En la carta, Montoro recuerda que “transcurrido el plazo de 48 horas y no habiendo recibido la comunicación de la adopción de dicho acuerdo de no disponibilidad”, este acuerdo ha sido adoptado por Hacienda.

En virtud del mismo, se dispone declarar la no disponibilidad de créditos en todas las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de Cataluña del ejercicio 2017 correspondientes al sector público administrativo.

Esto afecta al saldo de los créditos no comprometidos en las aplicaciones referidas a la fecha de comunicación de este acto y supondrá la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen el cumplimiento del acuerdo.

Asimismo, la Generalitat tampoco dispondrá de los créditos presupuestarios correspondientes a transferencias procedentes de la Administración General de Cataluña o de otras entidades del sector público administrativo.

Montoro puntualiza que “excepcionalmente”, podrá, a solicitud de la interventora general de Cataluña, autorizar la “revocación parcial” de este acuerdo de no disponibilidad, autorizando la correspondiente aprobación y compromiso de nuevos gastos “si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad”.

