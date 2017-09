CATALUÑA. GUINDOS RECUERDA QUE LA “DEMOCRACIA TIENE DOS PATAS: VOTAR Y EL RESPETO DE LAS LEYES”

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, se refirió este miércoles a la situación en Cataluña por la convocatoria de referéndum de independencia del 1 de octubre, y defendió que “la Democracia tiene dos patas, una que es votar, que es importante, y otra que es el respeto a las leyes”.

En el marco del ‘VIII Encuentro Financiero Expansión-KPMG’, el ministro reiteró que “la independencia de Cataluña no va a tener lugar”. “Cataluña va a seguir formando parte de España, de Europa y de la zona euro”, dijo.

“Es un escenario que no se va a producir y eso lo sabe todo el mundo”, dijo De Guindos, quien agregó que “estoy convencido de que todo se va resolver, el referéndum es ilegal, no se va a celebrar y no va a tener consecuencias”.

En todo caso, el titular de Economía reconoció que “de vez en cuando te encuentras con elementos de incertidumbre importante” y que la situación en Cataluña es “compleja”.

Pese a ello, quiso dejar claro que “el respeto de la legalidad y la Constitución va a prevalecer” y esta “situación de impasse se solventará”.

Respecto al retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), De Guindos explicó que aún hay tiempo y se mostró confiado en que se pueda alcanzar un acuerdo con los grupos parlamentarios y conseguir los apoyos suficientes.

