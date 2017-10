CATALUÑA. GUINDOS DICE QUE LOS CLIENTES DE LOS BANCOS CATALANES "NO TIENEN NADA QUE TEMER”

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, subrayó este miércoles que las entidades financieras catalanas, entre las que se encuentran cotizadas como CaixaBank o Sabadell, “son bancos españoles y europeos, son entidades sólidas y los clientes no tienen nada que temer”.

En declaraciones a los periodistas antes de la inauguración del encuentro ‘South Summit’, el ministro explicó que “estamos viendo tiempos de muchos ruido y confusión, pero la evolución, por el momento, de la economía catalana es positiva”.

Así, por ejemplo, recordó que la afiliación a la Seguridad Social en Cataluña fue mejor que la media española en septiembre, lo que “pone de manifiesto que nadie se ha creído la amenaza independentista”.

De Guindos señaló que “no tengan la más mínima duda de que el Gobierno va a elegir los instrumentos y los tiempos para que no se produzca la independencia de Cataluña”.

“Estamos en un proceso de mejora económica, que es más intensa incluso en el caso de Cataluña y el Gobierno va a velar por todo eso y no va a dejar que ninguna veleidad, ensoñamiento o ilegitimidad pueda afectar al proceso de prosperidad de la sociedad española y catalana”.

Respecto al discurso del rey Felipe VI sobre la deriva secesionista, el ministro indicó que le pareció “correcto y muy claro”, y quiso dejar claro que no cree que la declaración del monarca se deba a una ineficiencia del Gobierno para gestionar la situación.

Según De Guindos, “lo primero es volver al marco de legalidad”. “El Gobierno siempre ha estado con la mano tendida”, dijo, para señalar que la jornada del referéndum ilegal fue una “provocación”.

El responsable de Economía se mostró convencido de que la independencia de Cataluña no se va a producir y señaló que el Gobierno “va a actuar con los instrumentos y los tiempos adecuados”.

“Los tiempos son muy importantes en política, hay que aplicar los tiempos e instrumentos correctos”, afirmó De Guindos, quien agregó que “lo importante es la unidad de todos los partidos constitucionalistas” y aseguró que el PSOE “va a estar ahí”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso