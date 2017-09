CATALUÑA. GUINDOS ASEGURA QUE "NO ESTÁ ENCIMA DE LA MESA" EL CUPO PARA CATALUÑA

Google Plus

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró este viernes que “el cupo no está encima de la mesa, eso ni se plantea”, como solución al conflicto soberanista en Cataluña.

En una entrevista en la Cope, el ministro descartó de esta manera negociar un concierto económico para Cataluña en línea con el cupo vasco.

De Guindos explicó que otra cuestión es negociar un sistema común para mejorar la financiación autonómica, teniendo en cuenta las características de cada comunidad.

El ministro reiteró que “el cupo no tiene la más mínima viabilidad en este momento ni en la realidad económica española” y aclaró que “no hay ningún tipo de diálogo en una situación de ilegalidad fuera de la Constitución”.

El titular de Economía precisó que el dinero que ha recibido Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) va dirigido a mantener los servicios públicos y el pago a proveedores y a funcionarios, y no se trata de una financiación “directa” a la Generalitat de Cataluña. “No hay que confundir el Gobierno catalán con la sociedad catalana”, dijo.

