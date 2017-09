(AVANCE) CATALUÑA. GUINDOS ADVIERTE DE QUE "NO ES OPINABLE" LA SALIDA DE LA UE Y EL EURO CON LA INDEPENDENCIA

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, sostuvo este martes que "no es opinable" el hecho de que si Cataluña se independizara de España saldría tanto de la Unión Europea como de la zona euro y aseguró que "no descartamos nada" para hacer frente a la amenaza soberanista.

En un acto informativo organizado por Executive Forum, el ministro afirmó también que "la independencia de Cataluña no va a tener lugar porque no solo no es legal, es también irreal e inviable".

Por todo ello, se mostró convencido de que el problema catalán "se va a encauzar". "No vamos a sobre reaccionar, no vamos a entrar a las provocaciones porque eso es lo que ellos quieren para generar victimismo", añadió.

