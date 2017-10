CATALUÑA. LOS GUARDIAS CIVILES COMISIONADOS PIDEN MAYOR DESCANSO AL GOBIERNO

Google Plus

Los guardias civiles comisionados en Cataluña desde el 25 de septiembre de 2017 han solicitado a la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) que requieran del Gobierno las órdenes oportunas para que una tercera parte de los efectivos roten en turnos de descanso de una semana por dos semanas de servicio mientras se mantienen a la espera de su intervención en caso de ser requeridos para garantizar el cumplimento del ordenamiento jurídico y constitucional, cuando los Poderes Públicos los requieran.

Los guardias civiles desplazados a Cataluña se encuentran alojados en su mayoría en barcos italianos en los puertos de Tarragona y Barcelona, en camarotes para dos personas que le cuestan al Estado 150 euros diarios por cada guardia civil.

Dicha estancia conlleva el alojamiento y la comida que, para los guardias civiles, resulta “poco nutritiva, y no es de gusto, ya que los encargados italianos del barco no tienen los mismos gustos gastronómicos que los españoles, y son muy repetitivos en comidas con pasta”.

No obstante, reconocen que el Gobierno se ha encargado de mejorar estas condiciones, ya que anteriormente pagaba 120 euros diarios por guardia civil, y con la diferencia de 30 euros en algo se ha notado una mejoría.

Igualmente, los guardias civiles disfrutan de un mayor margen de tiempo para el caso de ser requeridos sus servicios de urgencia, pues un turno uniformado tiene la obligación de estar en situación de iniciar el servicio en un tiempo de reacción máximo de media hora, otros vistiendo de paisano tienen la obligación de estar localizables, para el caso de requerir sus servicios, en un tiempo máximo de reacción de una hora, y un tercer grueso de agentes tienen hasta dos horas autorizadas de reacción ante su requerimiento, lo que les permite un margen de libre circulación.

Es por eso que la organización profesional IGC, solicitó al Gobierno que un tercio de los efectivos roten en turnos de descanso de una semana por dos de servicio, sin perjuicio de incorporarse a la mayor brevedad si la situación de seguridad nacional y orden público variara en Cataluña.

