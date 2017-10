CATALUÑA. HACIENDA NIEGA QUE LA GENERALITAT HAYA SOLICITADO PAGOS PARA PROYECTOS SOCIALES O EL TERCER SECTOR

El Ministerio de Hacienda y Función Pública aseguró este martes que no se ha solicitado por parte de la Generalitat de Cataluña ninguna petición sobre pagos destinados a subvenciones para proyectos sociales o destinados al Tercer Sector.

Así se expresa Hacienda en un comunicado en respuesta a las acusaciones vertidas recientemente sobre el bloqueo de partidas presupuestarias. “En ningún caso el Estado ha recibido petición ni certificación por parte de la Generalitat para el pago de subvenciones sociales, por tanto no ha podido proceder al pago de los 10 millones de euros que solicita la presidenta de la Mesa del Tercer Sector, partida que se podrá abonar una vez se cumplan los requisitos por la Intervención General de la Generalitat establecidos en el Acuerdo de No Disponibilidad”, asegura el departamento dirigido por Cristóbal Montoro.

El Acuerdo de No Disponibilidad, adoptado por la CDGAE el pasado 15 de septiembre, contempla que, por motivos de extraordinaria y urgente necesidad, previa notificación y justificación de la Intervención de la Generalitat, se puede proceder a los pagos correspondientes

En este sentido, Hacienda destaca que ya se han recibido y resuelto solicitudes de la Generalitat para abonar partidas excluidas en el acuerdo, referidas a Fondos Europeos, a la iniciativa Comunitaria de Empleo Juvenil y a censos enfitéuticos.

