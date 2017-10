CATALUÑA. FREIXENET DECIDIRÁ ESTE MARTES SI TRASLADA SU SEDE SOCIAL FUERA DE CATALUÑA

-Señala que la inseguridad jurídica “ha aumentado hoy” y prevé más salidas de empresas. El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, afirmó este viernes que el Consejo de Administración de la compañía se reunirá este martes para estudiar el traslado de la sede social fuera de Cataluña, ante la situación en esta comunidad autónoma.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Bonet aseguró que el Consejo de Administración de Freixenet mantendrá una reunión el próximo martes para decidir si traslada su sede social fuera de Cataluña.

Bonet ya había anunciado anteriormente que él mismo lo propondría al Consejo ante la situación en la comunidad autónoma. El responsable de la empresa de cava descartó que el posible traslado vaya a afectar a la plantilla o la producción. En su lugar, defendió que la decisión será “una protección ante la inseguridad jurídica que en este mismo momento hay en Cataluña y la inestabilidad que existe”.

Preguntado por el boicot a los productos catalanes, Bonet calificó de “lamentable” estas actuaciones al considerar que “los productos no tienen nada que ver con las posiciones políticas de la gente”.

Aunque reconoció que sí que se está produciendo un boicot, señaló que “no es relevante” porque también puede haber contraboicot, y particularmente en Freixenet al decir que en algunas zonas de Cataluña “yo he tenido boicot”.

Además, el responsable de los cavas Freixenet y también presidente de la Cámara de España pronosticó que se producirán más salidas de empresas.

“El nivel de inseguridad ha aumentado hoy y personas que ya lo tenían un poco previsto o lo consideraban se van a acabar de decidir”, subrayó.

Quiso agregar que “el daño ya está hecho” y la situación “va a afectar, desde luego, a la economía de Cataluña, a la economía española también e incluso a la economía europea de alguna manera”, lo que tendrá “consecuencias para el bienestar de la gente, esto es muy mala cosa”.

APLICACIÓN DEL 155

En la entrevista también fue preguntado sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española a Cataluña que el Senado aprobó este viernes.

En este punto, Bonet lamentó que no se haya aprobado antes y se hubiera aplicado con más antelación, pero añadió que “lo importante ahora es tener el esfuerzo necesario todos juntos y la buena voluntad para buscar la concordia, que no se debe perder nunca, y que en este momento en Cataluña tiene riesgos”.

