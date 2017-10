CATALUÑA. FOMENTO CIFRA EN EL 8,85% EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN SUS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Google Plus

El Ministerio de Fomento ha cifrado en el 8,85% el seguimiento de la jornada de huelga general convocada este martes por sindicatos minoritarios de Cataluña, entre los que se encuentran CGT, en sus infraestructuras y servicios, aunque ha denunciado “actos vandálicos en numerosos puntos, lo que ha impedido, en algunos casos, el normal desarrollo de la actividad”.

En un comunicado, Fomento explicó que en el caso de las carreteras, en los servicios de conservación, el seguimiento de la huelga ha sido del 12,86%. Las incidencias más significativas han comprendido cortes de calzada en la Red de Carreteras del Estado, indicó el Ministerio.

Respecto a las autopistas de peaje, en el turno de noche hubo un seguimiento del 2,56%. De un total de 39 trabajadores, sólo un trabajador secundó la huelga. Por su parte, en el turno de mañana el seguimiento ha sido del 11,82%. De un total de 110 trabajadores, han secundado la huelga 13. En su conjunto el seguimiento ha sido del 9,4%.

En cuanto a Renfe, se han producido dos ocupaciones de vías en Girona y Vilafranca, que han afectado a la circulación de cuatro trenes de Cercanías.

Además, en el trayecto de la línea de alta velocidad entre Marsella y Madrid el tren no ha podido parar en la estación de Girona por la presencia de manifestantes en los alrededores de la misma. Los viajeros que tenían prevista parada en Girona no han podido hacerlo y se han tenido que bajar en la estación de Figueres, desde donde se les trasladará en otro tren hasta la estación de Girona.

En cuanto al seguimiento del personal, Fomento señala que un 9,13% está siguiendo la convocatoria de huelga.

En Adif, durante el turno de noche, de un total de 101 trabajadores dos secundaron la huelga, lo que representa un 1,98%. Durante el turno de mañana, de un total de 843 lo hicieron 61 (7,24% de participación). En el cómputo global de los dos turnos, de un total de 944 trabajadores, han secundado la huelga 63, lo que supone un 6,67%.

PUERTOS Y AEROPUERTOS

Por su parte, según los datos facilitados por las Autoridades Portuarias de Barcelona y Tarragona, el 34,4% de los trabajadores que componían el turno de noche han secundado la huelga.

Mientras, en el turno de mañana el 1,5% de los trabajadores han secundado la huelga. De un total de 713 trabajadores, 69 de ellos en servicios mínimos, 10 han secundado la huelga.

El seguimiento de la huelga en el caso de Aena ha sido del 5,21%. De 576 trabajadores han secundado la huelga 30.

En el caso de Enaire, no se registran incidencias operativas ni en el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Barcelona ni en la torre de control de los aeropuertos.

