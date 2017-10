CATALUÑA. UGT Y CCOO PIDEN CAMBIAR “LA ESTRATEGIA DE LA TENSIÓN POR LA DEL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN”

- Rechazan la declaración unilateral de independencia. Las confederaciones sindicales de UGT y CCOO hicieron este lunes “un llamamiento a sustituir la estrategia de la tensión y el enfrentamiento por la del diálogo y la negociación” ante la situación política en Cataluña.

Los sindicatos lanzaron un comunicado conjunto “ante la gravedad de los acontecimientos que están sucediendo y ante la deriva que parece que pueden tener en las próximas fechas”.

UGT y CCOO subrayaron que han “instado repetidamente a encauzar la situación y el conflicto político existente en Catalunya a escenarios de diálogo entre partidos y Gobiernos. Negociación, deliberación y democracia son la vía”.

Así, pidieron “a quienes tienen las máximas responsabilidades en este conflicto a que desistan de adoptar nuevas medidas que pudieran agudizar la confrontación, que tiene ya consecuencias dramáticas”.

Los sindicatos indicaron que las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no dejan lugar a dudas de que la única estrategia política que contempla el Govern es la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Siendo esto así, UGT y CCOO dijeron “claramente que no avalamos esa posición ni esa estrategia política”.

Además, quisieron dejar claro no convocan la huelga general de mañana en Cataluña, y explicaron que sus organizaciones en la región han hecho un llamamiento a participar en movilizaciones de denuncia de los “excesos” que se produjeron ayer, domingo.

“En ningún caso vamos a avalar posiciones que den cobertura a la DUI”, apuntaron ambas organizaciones, para agregar que siguen “apostando por la vía de la negociación política e institucional para reconducir el conflicto político que existe en Cataluña”.

En este sentido, indicaron que impulsarán iniciativas en el conjunto del Estado para emplazar a que se articule una propuesta política. “El Gobierno de España debe abrir un escenario de diálogo y una propuesta con contenidos y la ciudadanía española debe obligar al Gobierno a abrir ese camino”, expusieron.

Por su parte, instaron al Govern de la Generalitat “a no proceder a ninguna medida unilateral más, especialmente a la declaración de independencia”.

“Hay que reaccionar y salir de esta dinámica y las organizaciones sindicales apostamos por actuaciones e iniciativas políticas. Aquellos responsables políticos que se sientan incapacitados o no tengan voluntad de tomar ese rumbo, es mejor que dejen cuanto antes sus responsabilidades”, sentenciaron.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso