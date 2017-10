CATALUÑA. EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS VE “REVOLUCIONARIA” LA SITUACIÓN Y CREE QUE AL GOBIERNO DE RAJOY LE HA FALTADO “INTELIGENCIA”

- Vega de Seoane: “Es horrible tener que utilizar la fuerza, pero más horrible es que no se cumplan la leyes”. El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, afirmó este martes que en Cataluña hay una situación “revolucionaria” y señaló que al Gobierno de Mariano Rajoy “le ha faltado inteligencia” y “ha tenido un poquito de ingenuidad”.

En una entrevista concedida a Servimedia, consideró ingenuo que el Gobierno pensará que los Mossos d'Esquadra “iban a hacer su trabajo” y a clausurar los colegios electorales. “No sé si son demasiada buena gente, pero en unas circunstancias como éstas tener unos gobernantes que son ingenuos da un poco de pena y genera inseguridad en la población”, aseguró.

Así, el presidente del Círculo de Empresarios destacó la necesidad de “actuar con inteligencia”, y recordó que el Estado “tiene muchas herramientas”.

Según Vega de Seoane, el presidente de la Generalitat defiende un proyecto que “no es viable”, que es “negativo” y que “divide a la sociedad”, para agregar que hay una “parte importante” de los catalanes que han perdido el sentido.

Dijo que lo que más le “desconcierta” de Puigdemont es “cómo alguien que tiene que gobernar a una población propone algo que divide”. Además, subrayó que “están incumpliendo de forma ostentosa la ley, presumiendo de hacerlo” e “incitando a la población a la rebelión”.

Por ello, consideró que se trata de una “situación casi revolucionaria o sin el casi”, para agregar se están “dinamitando los cimientos de la sociedad que tanto costó construir”. Para Vega de Seoane, “el Estado español tiene que defender el Estado de Derecho”, pues de lo contrario “nos cargamos España”.

EMPLEO DE LA FUERZA

El responsable del Círculo de Empresarios consideró que los independentistas están ganando la “batalla mediática” aunque “no tengan ninguna razón”, para explicar que “los que tienen capacidad de mentir, tienen ventajas; el que hace trampas tiene ventajas”.

“Creo que sí, que es preocupante que algunas batallas las estén ganando”, dijo, e hizo referencia al “este mantra de que la violencia hay que evitarla, que no puede ser un instrumento y que tiene que haber diálogo”, para señalar que en “todos los Estados democráticos hay un monopolio de la fuerza del Estado para garantizar la libertad y la democracia”.

Por ello, afirmó que “evidentemente es horrible tener que utilizar la fuerza, pero creo que es más horrible que no se cumplan la leyes y que no pase nada”.

Sobre este tema, comentó que con las “turbas encendidas” la situación tiene que ser “muy difícil de gestionar” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque quiso dejar claro que “quienes tienen la culpa son los que incumplen la ley e incitan a la gente a la rebelión”.

Desde el Círculo de Empresarios se mostraron “preocupados y desconcertados” con la situación de Cataluña, señalaron que siguen confiados en el Estado y que cuando se dan movimientos de “rebelión y de revolución es muy difícil que se cumplan la ley sin utilizar la fuerza”.

“Habrá que utilizar los medios que tiene el Estado de Derecho”, ya que si éste “capota” se va a “perder España como la hemos conocido y construido”, expuso Vega de Seoane.

Para el empresario, “es el Gobierno y son las instituciones españolas las que tienen esta responsabilidad”. Así, apeló a la responsabilidad de los grandes partidos constitucionales, para que respalden las iniciativas que haya que tomar.

En concreto, sobre el PSOE, puso en valor que ha sido un partido “esencial para el restablecimiento de la democracia” en España, aunque apuntó que “los comentarios” de su secretario general, Pedro Sánchez, “son bastante confusos, porque dice una cosa pero no lo dice con la suficiente contundencia”.

Sobre su propuesta de que el Gobierno negocie con Puigdemont, señaló que “a mí me parece muy difícil” porque “se ha salido de la ley, está llamando a su pueblo a la revolución, se ha declarado en rebeldía e incumple la ley”. Por ello, “deberían de ponerlo en manos de la Justicia”.

