CATALUÑA. EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS LAMENTA LOS MENSAJES “CONFUSOS” Y LA FALTA DE “CONTUNDENCIA” DEL PSOE

- Alerta de "enormes perturbaciones en la gestión de las empresas". El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, considera que los mensajes del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre la situación de Cataluña son “bastante confusos” y cree que le falta “contundencia”.

En una entrevista concedida a Servimedia, destacó la necesidad de unidad entre los grandes partidos constitucionalistas para articular una solución, y se refirió, en concreto, a la postura del PSOE.

“El PSOE es un gran partido, que ha sido absolutamente esencial para el restablecimiento de la democracia, ha sido un partido de gobierno fundamental”, aunque “los comentarios del líder del PSOE son bastante confusos” pues “dice una cosa pero no lo dice con la suficiente contundencia”, expuso.

Así, apuntó que “dice que va a estar al lado del Estado pero luego a continuación pide negociar” con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. “Yo creo que en una situación como ésta no es interlocutor”, pues “se ha salido de la ley y está llamando a su pueblo a la revolución”.

PROBLEMAS INTERNOS EN EMPRESAS

Según el presidente del Círculo de Empresarios, “no me cabe duda que todo esto está generando una desaceleración”, pues “genera una situación de incertidumbre y miedo en la población” y “el consumo se reduce”, además de afectar a las decisiones de inversión.

“Son catalizadores negativos para el crecimiento económico”, subrayó el responsable de la organización empresarial, quien recordó que Cataluña supone el 20% del PIB de España.

Vega de Seoane hizo referencia a la “bipolarización” que hay en la sociedad catalana y consideró que ésta “puede incluso también contaminar a las empresas”.

“También dentro de las compañías se produce esta bipolarización y se va a generar una dinámica de buenos y malos, estos son patriotas nacionalistas que defienden a Cataluña y estos son españolistas, y eso va generar enormes perturbaciones en la gestión de las empresas”, señaló.

De esta manera, explicó que “los directores de las empresas que tengan esta población polarizada van a tener una situación muy complicada de gestionar”.

Por ello, aseguró que “hay que hacer un llamamiento a las empresas para que tratemos de abstraernos de esta situación, que nos concentremos en actuar de forma profesional y que dejemos a los políticos, aunque hemos perdido bastante fe; hay que dejarles a ellos, que son los que tienen la responsabilidad y la legitimidad para arreglar esos problemas”.

