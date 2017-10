CATALUÑA. ECONOMÍA EMPEORA SUS PREVISIONES POR LA INCERTIDUMBRE, PERO SEÑALA QUE LOS EFECTOS DE LA INDEPENDENCIA SERÍAN MUCHO MAYORES

El Gobierno considera que, por el momento, los efectos negativos del conflicto catalán en la marcha de la economía española se deben sólo a la incertidumbre generada, pero advierte de que éstos serían mucho mayores en caso de producirse la independencia de Cataluña.

Así lo afirmó este martes la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, en un encuentro informativo organizado por 'Cinco Días' en el que señaló que el conflicto catalán “está creando inquietud” y que si se mantiene durante mucho tiempo podría tener más influencia.

Garrido se refirió así al cambio en las previsiones del Ejecutivo para 2018, recogidas en el cuadro macroeconómico y el ‘Plan Presupuestario 2018’ remitidos este lunes a la Comisión Europea. En ellos, el Gobierno prevé un crecimiento del 3,1% en la economía española para 2017, mejorando una décima su previsión anterior, pero empeora su predicción para 2018 situando el crecimiento del PIB en el 2,3%, tres décimas por debajo del 2,6% previsto anteriormente. Además, el Gobierno sitúa la nueva previsión sobre el déficit para 2018 en el 2,3%, una décima más de lo pactado con Bruselas.

Garrido, quien aseguró que la independencia de Cataluña no se producirá, indicó que estas previsiones no recogen la influencia a corto plazo del conflicto catalán, ya que la previsión de 2017 crece en una décima, pero sí las consecuencias de la incertidumbre generada en el mercado a más largo plazo, como se observa en la reducción de la previsión para 2018.

CONGELACIÓN DE SALARIOS PÚBLICOS

Por otro lado, la secretaria de Estado no descartó la tramitación y acuerdo de los Presupuestos para 2018 cuando se normalice la situación en Cataluña, y poder así seguir consolidando la recuperación económica.

De lo contrario, Garrido advirtió de que la prórroga de los Presupuestos de 2017 implicaría la congelación de los salarios públicos, así como la paralización de las inversiones, aunque señaló que sí podría darse una revalorización de las pensiones.

En referencia concreta a la economía catalana, Garrido indicó que hasta ahora ésta iba “muy a la par de la española”, con un 3,4% de crecimiento del PIB catalán y un 3,3% en el del conjunto español, y que Cataluña se había aprovechado del aumento de las exportaciones gracias al incremento de la confianza en la economía española, así como que es la comunidad autónoma más beneficiada por las inyecciones del fondo de liquidez del Estado español.

En esta línea, Garrido señaló algunas de las consecuencias de la independencia catalana, como su salida del euro y, con ello, la falta de acceso a los fondos europeos, sobre lo que la secretaria de Estado indicó que el Gobierno central es el principal acreedor de Cataluña seguido del Banco Europeo de Inversiones. “Esto es lo que tendría lugar, pero no va a tener lugar; esperamos que el Gobierno catalán vuelva a la normalidad”, zanjó Garrido.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso