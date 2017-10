CATALUÑA. THE DIGITAL BOX TRASLADARÁ SU SEDE FUERA DE CATALUÑA SI SE PROCLAMA LA INDEPENDENCIA

The Digital Box, una de las principales compañías europeas en desarrollo de plataformas digitales de marketing para empresas, con presencia en más de 20 países en todo el mundo, anunció este miércoles que va a trasladar su sede a Valencia si se proclama finalmente la independencia en Cataluña.

Según informó la compañía, ha adoptado esta medida “con el fin de proteger a sus clientes y mantener la tranquilidad en un entorno de incertidumbre”.

Massimiliano Brígida, Co-CEO de The Digital Box, explicó que “para nosotros lo más importante es mantener la tranquilidad de nuestros clientes y, en este sentido, hemos aprobado el cambio de sede si se produce esta declaración unilateral de independencia”.

La sede física y los empleados de The Digital Box no notarán este cambio, manteniéndose la operatividad exactamente igual en todos los estamentos de la compañía.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso