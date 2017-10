CATALUÑA. DANCAUSA (BANKINTER) ASEGURA QUE “CUALQUIER PERSONA PUEDE TENER SU DINERO EN CATALUÑA SIN NINGÚN PROBLEMA”

Google Plus

- Pide que “el desenlace” de la crisis soberanista “sea rápido”. La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, aseguró este jueves que “cualquier persona puede tener su dinero en Cataluña, Huelva o Madrid sin ningún problema” y explicó que “nosotros no estamos trabajando pensando en que va a haber una independencia en Cataluña, trabajamos pensando en que España va a seguir igual”.

Así se expresó Dancausa en la rueda de prensa para analizar los resultados del banco hasta septiembre, periodo en el que se anotó unas ganancias de 376 millones de euros, un 6% menos que el año anterior.

En cuanto a la situación de la banca en Cataluña, pidió tranquilidad porque “todas las entidades son solventes y el sector está absolutamente regulado”.

Además, aseguró que “en Cataluña no hemos cambiado en absoluto los planes que tenemos” y destacó que es la división de la entidad que “más estaba creciendo antes del 1-O”. “Nos va bien desde hace mucho tiempo y allí estamos creciendo”, destacó Dancausa, quien mostró su esperanza de que “nos siga yendo bien”.

Preguntada sobre si la entidad se estaría beneficiando de un posible traslado de depósitos de entidades catalanas, rechazó posicionarse y pidió evitar “las consecuencias negativas de determinados comentarios frívolos”. “No deberíamos hablar de esto”, atajó.

Sobre su opinión sobre las aspiraciones independentistas, afirmó que “estoy a favor de la unidad y creo rabiosamente en el dicho de que la unión hace la fuerza” y que “soy una firme partidaria de la Unión Europea y de todo lo que hemos conseguido con ella”.

En la misma línea, añadió que “tengo claro que los intentos de separación de Cataluña me parecen un desatino” porque suponen un triple divorcio, de España, de la Unión Europea y del euro. Sin embargo, admitió que “cuando las Emociones entran en juego, las variables ya son otras”.

“Lo único que esperamos es que el desenlace sea rápido porque ay que frenar el posible deterioro económico que se pueda producir y lo que es más importante, parar la fractura social y familiar que ya se está produciendo en Cataluña”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso