CATALUÑA. UGT Y CCOO CRITICAN LA “SOLUCIÓN POLICIAL” Y PIDEN “DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN”

Los sindicatos UGT y CCOO lamentaron este domingo el intento de “solución policial” al referéndum ilegal de independencia en Cataluña, y pidieron “diálogo y negociación”.

En un comunicado conjunto, los sindicatos instaron a “encauzar la situación a escenarios de diálogo entre partidos y gobiernos; negociación, deliberación y democracia son la vía”. “Hacemos un nuevo llamamiento a sustituir la estrategia de la tensión y el enfrentamiento por la del diálogo y la negociación”, añadieron.

UGT y CCOO recordaron que en las últimas semanas han pedido “rebajar la tensión y buscar una solución negociada ante la confrontación de legitimidades que se podía dar si la convocatoria del referéndum seguía hacia delante y no se paraban las actuaciones jurídico policiales”.

“Ni una ni otra cosa se han producido y hoy día 1, se ha hecho realidad aquello que entre todos deberíamos haber evitado”, indicaron los sindicatos.

Así, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, apuntó que “el tiempo dará la perspectiva del fracaso colectivo que estamos viviendo"; y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, recordó que “este es un conflicto político y necesita soluciones políticas”.

Según las organizaciones sindicales, en Cataluña “se ha producido una incuestionable movilización social que expresa, sin género de dudas, la existencia de un conflicto político que no puede conducirse desde la unilateralidad impulsada desde el Govern, ni desde visiones exclusivamente administrativas y jurídicas”. “Muchos menos cuando al final desembocan en actuaciones puramente policiales que retroalimentan el conflicto”, subrayaron.

En este sentido, explicaron que “la intervención del Gobierno y del aparato judicial del Estado no ha guardado la proporcionalidad que era exigible y ha mostrado su cara más represiva contribuyendo con su dureza a incrementar la tensión; la solución policial no es la solución”.

“Habiéndose cumplido los peores augurios volvemos a reiterar el llamamiento a quienes tienen las máximas responsabilidades en ambos lados del conflicto a que desistan de adoptar nuevas medidas que puedan agudizar la confrontación”, apuntaron desde las centrales sindicales.

