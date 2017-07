CATALUÑA. MONTORO, CONVENCIDO DE QUE LA GENERALITAT IDENTIFICARÁ A LOS INTERVENTORES "PORQUE NO TIENE OTRO REMEDIO"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se mostró hoy convencido de que la Generalitat de Cataluña va a cumplir la exigencia de identificar a los interventores, "porque no tiene otro remedio", y explicó que este mismo jueves le ha remitido otro requerimiento para que lo haga mañana.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Montoro advirtió de que "si no fuera el caso, tomaríamos otro tipo de medidas", aunque aclaró que los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) están garantizados porque son para pagar facturas.

En cuanto a la respuesta de la Generalitat de que los responsables son los propios miembros del Gobierno catalán, afirmó que "eso es una obviedad", pero añadió que ellos "no son los únicos".

"Son ganas de tensar donde no hay que tensar", reprochó el ministro, quien defendió que el Gobierno, haciendo uso de la legislación relativa a los fondos especiales de financiación, decide establecer condiciones para que la Generalitat no destine "ni un solo euro de sus presupuestos" al referéndum sobre la independencia anunciado para el 1 de octubre.

