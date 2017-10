CATALUÑA. ÁLVAREZ (UGT): "NO TENGO CONSTATACIÓN DE QUE LA GENERALITAT NO DESCUENTE SUELDO A SUS EMPLEADOS POR HACER LA HUELGA"

- Señala que los recursos públicos no están para pagar ninguna huelga. El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, aseguró este miércoles que no tiene constancia de que la Generalitat no vaya a descontar el sueldo a sus empleados por secundar la huelga del 3 de octubre.

Así lo indicó a los medios tras asistir a la celebración del ‘X Aniversario del Acuerdo Marco Global (AGM)’ del Grupo Inditex y la Federación de Sindicatos IndustriAll Global Union, celebrada hoy en las sede del Consejo Económico y Social en Madrid.

Álvarez pidió distinguir entre un paro laboral o un paro que tiene raíces laborales con el de ayer, que “es un paro con raíces políticas”. En este sentido, aseguró que “no es general, porque tenía una duración y una localización determinada, porque la gente ha ido decidiendo lo que quería hacer y cómo quería manifestarse”.

En este marco, afirmó que no tiene constancia de que la Generalitat no descuente el sueldo a sus empleados por hacer huelga. “Desde luego, si se han sumado a la huelga, deberían hacer lo mismo que hacen el resto de empresas de Cataluña”, demandó.

Álvarez comentó que, seguramente, hubo multitud de empresas en las que este paro “se ha hecho y se ha tratado de una manera y en otras de otra”. Por ello, afirmó que, “con toda seguridad, muchos trabajadores van a recuperar las horas y otros han acordado con sus empresas que no les descuentan las horas”.

Por último, señaló que “es una cuestión de cada una de las empresas”, pero en todo caso, “los recursos públicos no están para pagar huelgas generales ni en este caso ni en ningún caso”.

Sobre la participación de su sindicato en la huelga, remarcó que “no tenía un origen laboral, sino político”. En consecuencia, “no hemos querido hacer huelga general al uso, porque pensamos que no representamos a todos nuestros trabajadores y hemos dejado un marco abierto para que el que quiera la pueda hacer”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso