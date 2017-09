CATALUÑA. HACIENDA ADVIERTE DE LAS CONSECUENCIAS DE OPERAR CON LA AGENCIA TRIBUTARIA CATALANA EN TRIBUTOS NO CEDIDOS

El Ministerio de Hacienda y Función Pública advirtió este lunes de las consecuencias, incluso penales, de operar con la Agencia Tributaria de Cataluña en tributos no cedidos, después de que autoridades catalanas presentaran hoy la culminación del despliegue territorial y competencial de este organismo.

En un comunicado, Hacienda explicó que Cataluña, como el resto de comunidades autónomas de régimen común, dispone de su propia Administración Tributaria, que es competente para gestionar sus propios tributos y los impuestos estatales cuya recaudación se cede íntegramente a la autonomía.

En el resto de tributos, “la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración Tributaria competente”, y si se presentan ante otra Administración, se tendrán como no presentadas, y las deudas como no pagadas.

En el caso de los impuestos cuya gestión corresponde al Estado, la Agencia Tributaria “podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la deuda tributaria e imponer sanciones, así como iniciar el procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de la deuda”.

En este sentido, el departamento que dirige Cristóbal Montoro precisó que “estas conductas podrían ser constitutivas de delito contra la Hacienda Pública”, y recordó que “las personas jurídicas no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal”.

Además, sus administradores “pueden incurrir en responsabilidad tributaria, como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria defraudada, en función de su grado de participación en la infracción tributaria”.

