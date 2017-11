CATALUÑA. MONTORO ELOGIA EL COMPORTAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ANTE LAS “CIRCUNTANCIAS EXCEPCIONALES” QUE SE ESTÁN VIVIENDO

Google Plus

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, destacó este lunes la labor de los funcionarios públicos, que “hasta con circunstancias tan excepcionales como las que se están produciendo estos días en Cataluña garantizan que nuestras administraciones siguen funcionando de manera coordinada porque aseguran la prestación de su servicio como profesionales”.

Así lo indicó durante su intervención en la inauguración de la jornada ‘La Función Pública del siglo XXI’, organizada por la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) en el Instituto de Estudios Fiscales en Madrid.

Montoro valoró que “cada uno con su ideología, pero todos son servidores públicos, que están cumpliendo con nuestro ordenamiento constitucional y con nuestro ordenamiento legal”.

Por eso, lamentó que “algunos lo presentan como si fuera un hecho extraordinario, pero no es extraordinario, ya que tenemos funcionarios en todos los niveles de nuestra Administración, como los que tenemos en la defensa nacional, en la seguridad de nuestras actividades cotidianas, en la educacion, en la sanidad, en la prestación de servicios sociales o en la gestión del sistema pública de pensiones”.

Asimismo, lamentó las “conductas personales y execrables que confunden lo que es el funcionamiento ordinario de España, ya que gracias a las administraciones un país puede y debe mirar con seguridad al futuro”.

Montoro remarcó que una prueba de la eficiencia de las administraciones públicas en España es que “las leyes de todo tipo se cumplen”, siendo la función pública la que “permite que las leyes sean operativas y se materialicen”.

Por otro lado, volvió a resaltar que España tiene una “excelente” función pública, “de primer nivel del mundo”, y afirmó que la recuperación no ha finalizado, ya que “la meta tiene que ser que tengamos el nivel de desarrollo de los países más desarrollados del mundo, lo que evitará tensiones sociales”.

En este sentido, remarcó que “el proyecto de España es tener el nivel de renta de los países más desarrollados del mundo y tener esa renta distribuida, pero para ello es necesario una Administración como la que tenemos en España”.

Por último, Montoro indicó que sin función publica “no hay progreso, ni desarrollo, ni elementos esenciales del Estado de Derecho con seguridad y confianza”. “España es un país preparado y capaz, pero todos debemos responder y no fallar en el objetivo principal de recuperación y modernización social”, concluyó.

