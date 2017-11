CATALUÑA. LA COMISIÓN EUROPEA ASEGURA QUE EL IMPACTO MACROECONÓMICO EN ESPAÑA ES “MUY LIMITADO”

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, aseguró este jueves que el impacto macroeconómico en España de la situación catalana “es limitado, por no decir desdeñable”.

Así lo indicó durante la presentación de las previsiones económicas de otoño de 2017, donde recalcó que habla del impacto en la economía y no del tema político o local.

“Nuestro escenario central no incorpora un impacto económico mayor por los acontecimientos en Cataluña de cara al futuro, porque las reacciones han sido limitadas”, aseveró.

En este sentido, reconoció que existe el riesgo de que haya impacto “aunque limitado” en crecimiento, algo que “aún no podemos anticipar”.

DÉFICIT ESPAÑOL

Respecto al déficit español, Moscovici afirmó que “va a seguir bajando de forma continuada y seria, aunque se mantendrá a final de 2017 ligeramente superior al 3%”, y matizó que “no excluimos que haya una buena sorpresa en 2017”.

A este respecto, dijo que para después de 2017 esperan una “mejora sustancial” del déficit español, que se situará en el 2,5% en 2018 y el 2,1% en 2019, “partiendo de la hipótesis que no haya cambios en la política”.

Moscovici aseguró que la reducción de déficit en España “está en muy buen camino después de la incertidumbre de 2017”. “No albergo dudas de que el déficit español va a seguir reduciéndose de manera importante y en breve va a salir del procedimiento de déficit excesivo”, añadió.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso