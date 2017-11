CATALUÑA. EL CONSEJO GENERAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DA POR CERRADA LA CRISIS EN LA INSTITUCIÓN

Google Plus

El Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha rechazado el voto de censura que se había planteado a la Junta Rectora Demarcación de Cataluña y ve positivos los acuerdos propuestos por la Junta de Gobierno del Colegio nacional y suscritos por la organización catalana, lo que “permite cerrar la crisis en el seno de la institución”.

En un comunicado, el Consejo explicó que se ha dilucidado en el Consejo General un voto de censura, promovido por 18 consejeros del total de 63, frente a la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña, que de haber prosperado hubiera supuesto su cese.

El Consejo General, en el que participaron 54 consejeros, rechazó el voto de censura por 33 votos en contra, 19 a favor y dos abstenciones. El rechazo al voto de censura se fundamentó en que la “incertidumbre generada” estaba ya resuelta, después de que la Junta de Gobierno del Colegio haya anulado todos los acuerdos “de carácter ideológico o políticos” adoptados por la Junta Rectora de Cataluña.

A ello se une la firma de la declaración institucional, en la que se recoge que los fines y funciones del Colegio tienen un carácter profesional, por lo que sus órganos de gobierno y sus representantes colegiales no han de hacer pronunciamientos de carácter político general o ideológicos no relacionados con el ejercicio profesional.

El presidente del Colegio, Juan Antonio Santamera, pidió el voto contrario a la moción de censura y al cese de la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña por estos motivos.

Santamera manifestó ante el Consejo General que “no puede exigirse a nadie que asuma una ideología o posición política como condición para el ejercicio de una profesión”.

“Hacerlo supondría una vulneración a la libertad ideológica, de expresión y de asociación, libertades todas ellas indisolublemente unidas al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, propugna la Constitución Española”, agregó.

Al mismo tiempo, la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña ha manifestado que no ha iniciado, en ningún momento, un proceso de segregación ni de creación de un nuevo colegio catalán.

